Piombino, a fuoco mezzi e materiali agricoli: fiamme circoscritte senza danni a persone

PIOMBINO – Un grave evento accidentale ha interessato un’azienda situata in località Vignale, dove un incendio ha interamente avvolto una struttura utilizzata come deposito agricolo. L’emergenza ha attivato un’immediata risposta operativa da parte del sistema di soccorso tecnico.

Il rogo ha causato la perdita totale dei beni custoditi all’interno del capannone. La forza delle fiamme ha incenerito un deposito composto da circa trenta rotoballe di fieno, distruggendo completamente anche due trattori e un’imbarcazione parcheggiati nel medesimo sito.

Il primo intervento è stato condotto dalle unità dei Vigili del Fuoco provenienti da Follonica. Le squadre hanno adottato una strategia di spegnimento mista, impiegando getti d’acqua combinati a miscele schiumogene. Questa specifica tecnica è stata indirizzata soprattutto verso le parti in vetroresina del natante, con il preciso scopo di inibire la potenziale emissione di fumi inquinanti nell’atmosfera.

Il dispiegamento delle forze si è successivamente concentrato sul fronte meridionale del perimetro. In quel settore, infatti, l’azione del vento rischiava di spingere il fuoco oltre i confini del deposito, minacciando le aree limitrofe.

Durante le fasi di contenimento, le operazioni hanno visto l’arrivo in supporto del personale del distaccamento di Cecina, che ha assunto la direzione tecnica e il presidio dell’intervento in virtù della propria competenza territoriale. La sinergia tra i reparti ha permesso di isolare definitivamente la combustione all’interno dell’edificio originario, preservando i materiali esterni e bloccando l’avanzata del rogo.

L’evento si è concluso senza alcuna conseguenza per l’incolumità pubblica e dei lavoratori: le autorità confermano l’assenza totale di feriti o di persone intossicate dalle esalazioni.