11.6 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Piombino, a fuoco mezzi e materiali agricoli: fiamme circoscritte senza danni a persone

Rogo distrugge un capannone in località Vignale: inceneriti trattori, fieno ed una barca. I Vigili del distaccamento di Cecina evitano feriti

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Vigili del fuoco
Foto di: ufficio stampa / Vigili del fuoco
1 ' di lettura

PIOMBINO – Un grave evento accidentale ha interessato un’azienda situata in località Vignale, dove un incendio ha interamente avvolto una struttura utilizzata come deposito agricolo. L’emergenza ha attivato un’immediata risposta operativa da parte del sistema di soccorso tecnico.

Il rogo ha causato la perdita totale dei beni custoditi all’interno del capannone. La forza delle fiamme ha incenerito un deposito composto da circa trenta rotoballe di fieno, distruggendo completamente anche due trattori e un’imbarcazione parcheggiati nel medesimo sito.

Il primo intervento è stato condotto dalle unità dei Vigili del Fuoco provenienti da Follonica. Le squadre hanno adottato una strategia di spegnimento mista, impiegando getti d’acqua combinati a miscele schiumogene. Questa specifica tecnica è stata indirizzata soprattutto verso le parti in vetroresina del natante, con il preciso scopo di inibire la potenziale emissione di fumi inquinanti nell’atmosfera.

Il dispiegamento delle forze si è successivamente concentrato sul fronte meridionale del perimetro. In quel settore, infatti, l’azione del vento rischiava di spingere il fuoco oltre i confini del deposito, minacciando le aree limitrofe.

Durante le fasi di contenimento, le operazioni hanno visto l’arrivo in supporto del personale del distaccamento di Cecina, che ha assunto la direzione tecnica e il presidio dell’intervento in virtù della propria competenza territoriale. La sinergia tra i reparti ha permesso di isolare definitivamente la combustione all’interno dell’edificio originario, preservando i materiali esterni e bloccando l’avanzata del rogo.

L’evento si è concluso senza alcuna conseguenza per l’incolumità pubblica e dei lavoratori: le autorità confermano l’assenza totale di feriti o di persone intossicate dalle esalazioni.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.2 °
10.3 °
70 %
4.1kmh
40 %
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1407)ultimora (1241)sport (68)Eurofocus (50)demografica (48)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati