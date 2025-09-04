23.9 C
Firenze
giovedì 4 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendio nella notte a Livorno, scooter e biciclette distrutti dalle fiamme

Un boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti di via Tripoli: fuoco nel cortile del palazzo. Indagini in corso sulle origini del rogo

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Fonte GG
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Paura questa notte, giovedì 4 settembre, in via Tripoli, dove un incendio divampato intorno alle 2,30 ha svegliato di soprassalto i residenti. Un forte boato ha rotto il silenzio e, affacciandosi alle finestre, gli abitanti hanno visto alte colonne di fumo e fiamme che avvolgevano i mezzi parcheggiati nel cortile interno di un palazzo.

In pochi minuti il fuoco ha distrutto quattro scooter, una moto e quattro biciclette, mentre chi ha potuto si è precipitato nel cortile per tentare di mettere in salvo il proprio veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Le indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo, al momento ancora sconosciute.

L’episodio ha scosso l’intero quartiere, con i residenti che raccontano la paura vissuta in quei momenti concitati: “Siamo stati svegliati da un forte rumore e quando ci siamo affacciati le fiamme erano già alte. Qualcuno gridava di chiamare velocemente i pompieri”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.9 ° C
25.8 °
23.6 °
70 %
1kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)carabinieri (12)Eugenio Giani (12)Gaza (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati