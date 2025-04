Indice del clima del Sole 24 ore edizione 2025: Livorno è quarta

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – È recentemente uscita l’edizione 2025 dell’indice del clima del Sole 24 ore, ovvero la graduatoria che mette in luce quali sono le città italiane dove si gode del clima migliore, ovvero quelle in grado di garantire un benessere maggiore a chi le abita.

Il risultato si basa su 15 indicatori climatici (tra i quali ore di soleggiamento al giorno, indice di calore, ondate di calore ecc..), elaborati dall’ufficio studi del Sole 24 Ore utilizzando i dati forniti da 3bmeteo, aggiornati al periodo 2014-2024.

Come l’anno passato, Bari si colloca al primo posto grazie a un clima invidiabile: cieli sereni, sole generoso, piogge rare e temperature perfette tutto l’anno. Un mix ideale che esalta la qualità della vita e regala benessere ogni giorno.

A seguire il capoluogo pugliese troviamo Barletta e Pescara, e al quarto posto c’è Livorno, consacrandosi come la città toscana col tempo migliore, essendo l’unica della regione tra le prime 10.

Tra i primi dieci figurano quasi tutti territori costieri e tra questi sono solo tre i capoluoghi di provincia del Centro (Livorno, Pesaro Urbino e Ancona) e uno del Nord, Trieste. Quest’ultima ha debuttato tra le prime dieci grazie alla leadership nell’indicatore sulla brezza estiva, mentre è ultima (e questa non è una sorpresa) per raffiche di vento. Non figura nella top 10 la pluri-premiata Imperia: dopo aver occupato il primo e il secondo posto, è scivolata al 17esimo forse a causa dell’introduzione di nuovi indicatori come i parametri negativi dei giorni consecutivi senza pioggia e delle notti tropicali. In chiusura di classifica c’è Caserta,preceduta da Terni, dalle province del Nord-ovest (Asti e Alessandria) e dall’Emilia Piacenza, Cremona, Parma e Reggio Emilia.

Le grandi città sono divise in due grandi gruppi: entro le prime 50 posizioni sono piazzate Venezia (15esimo posto), Cagliari (26esima), Napoli (28esima), Genova (33esima) e Roma (47esima). Le altre, invece, sono posizionate nella seconda metà bassa della classifica: Bologna, Milano e Firenze sono concentrate, rispettivamente, al 74esimo, 77esimo e 78esimo posto.

Nei posti più bassi troviamo invece molte città della piovosa pianura padana, mentre all’ultimo posto si colloca, nuovamente, Belluno, ultima nell’indice di soleggiamento.

Qui la classifica completa con le altrre città toscane.