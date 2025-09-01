Insegue il rivale dopo una lite e lo accoltella al polso: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO MARITTIMO – Nella lite in strada spunta un coltello: arrestato un 32enne.

I carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo, dopo un intervento effettuato nel corso di un servizio esterno notturno per il controllo del territorio, hanno arrestato l’uomo poiché gravemente indiziato di lesioni personali aggravate.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti nell’immediatezza del fatto, il ragazzo avrebbe avuto una discussione con un 45enne originatasi in strada per futili motivi e poi esasperatasi, verosimilmente per effetto dell’abuso di alcool da parte dell’aggressore. Quest’ultimo, infatti, nel corso della lite, avrebbe finito per seguire la vittima fino alla sua abitazione, dove cercava di ripararsi. e qui l’avrebbe colpita con una coltellata al polso, causandole lesioni.

Il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina per le cure del caso, dove si trova ancora ricoverato per le conseguenze delle lesioni, mentre l’aggressore è stato arrestato. All’esito dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura del divieto di dimora nel comune di Rosignano ed il divieto di avvicinamento alla parte offesa con braccialetto elettronico.