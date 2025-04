Invasione di campo dopo la gara con Ruvo: 4 Daspo a ultras della Pielle Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Invasione di campo al termine della gara del Pielle Livorno contro Ruvo di Puglia in serie B nazionale, arrivano 4 Daspo.

Così ha deciso il Questore dopo che si è svolto un attento esame dei fatti accaduti al termine dell’incontro di basket. E ha emesso il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per un anno a quattro soggetti dell’area ultras del tifo livornese, segnalati anche all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’articolo 6 bis comma 2 della legge 401/89 nella parte in cui sanziona l’invasione di campo.