Investita mentre cammina, grave una donna

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Donna grave dopo essere stata investita in via Matteotti a Piombino.

L’incidente si è verificato questa mattina (24 agosto) e sul posto sono intervenute l’ambulanza medicalizzata di Piombino e quella infermieristica della stessa località, più un’ambulanza ordinaria, oltre all’elisoccorso.

Oltre alla donna, infatti, trasportata in elicottero e in codice rosso alle Scotte di Siena, sono finiti in ospedale con codici minori anche i tre occupanti dell’auto investitrice, tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Piombino.