La ministra Alessandra Locatelli in visita istituzionale a Livorno: sulla Vespucci dopo il vertice con il Comune

LIVORNO – Visita a Livorno per la ministra della disabilità, Alessandra Locatelli.

Sarà in visita a Livorno domani (4 giugno) alle 10,30 nella Sala del Grande Rettile del Museo della Città di Livorno in piazza del Luogo Pio per un incontro istituzionale con sindaco, prefetto, assessore al sociale, tavolo della consulta della disabilità e associazioni per la disabilità ed associazionismo.

Nel pomeriggio prevista la visita alla nave Amerigo Vespucci con un gruppo di ragazzi disabili di varie associazioni, legata ad uno specifico progetto di inclusività.

Nell’occasione della visita, il ministro alle 12,30 nella saletta del gruppo della Lega al Comune di Livorno in piazza del Municipio 1 incontrerà militanti, iscritti e simpatizzanti della Lega.