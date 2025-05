Libertas Livorno, inizia al Palamacchia la serie playout con Vigevano

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Tempo di playout in serie A2 per la Libertas Livorno.

Oggi (11 maggio) alle 18 al PalaMacchia inizia l’avventura della squadra labronica nei playout salvezza. Avversario la Elachem Vigevano. Arbitrano Perocco, Attard e Morassutti

Gli ospiti si presentato partendo dal buonissimo finale di stagione e soprattutto dal nuovo acquisto Blake Francis, che nelle tre partite disputato in Italia ha viaggiato con la ragguardevole media di 27,7 punti a partita. Francis è il maggior terminale offensivo dei gialloblù che però trovano in Stefanini in giocatore fuori categoria per la serie A2. Il nucleo storico di Vigevano è costituito da Peroni, Leardini, Straumanis, Pippo Rossi.

In casa amaranto – roster al completo – c’è la voglia di avviare subito le pratiche per la salvezza. Non sarà facile, ma nel fortino del PalaMacchia serve una prestazione di grande spessore emotivo e difensivo. Le due squadre si equivalgono. Hanno chiuso a pari punti la stagione regolare e sono 1-1 nel conto degli scontri diretti con il fattore campo che è sempre saltato: successo amaranto a Vigevano e ottobre e di Vigevano a Livorno nel gennaio scorso.

Il PalaMacchia, per l’occasione, si annuncia sold out.