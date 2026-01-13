Livorno, 16enne travolta da uno scooter: è gravissima

LIVORNO – È in gravissime condizioni una 16enne travolta da uno scooter a Livorno nelle prime ore della mattina di oggi (13 gennaio). L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 lungo viale Carducci, nel tratto vicino alla stazione ferroviaria. La giovane è stata investita mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali ed è ora ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter procedeva in direzione piazza della Repubblica quando ha urtato la ragazza. Dopo l’impatto, il mezzo a due ruote ha proseguito la corsa finendo contro un’automobile che sopraggiungeva in senso opposto. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi.

Gravi anche le condizioni del conducente dello scooter, un uomo di circa 60 anni, che a seguito della caduta è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso e resta anch’egli in prognosi riservata. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone a bordo dell’auto colpita dal mezzo, le cui condizioni non destano preoccupazione.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Svs Pubblica Assistenza e della Misericordia di Livorno, insieme all’automedica. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno, dove era stata attivata la shock room per l’emergenza.

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico in un orario di punta per la viabilità cittadina, con disagi lungo tutto viale Carducci, arteria fondamentale per i collegamenti tra est e ovest della città. Gli agenti della municipale hanno lavorato a lungo per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Le condizioni della giovane restano critiche.