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Livorno si sveglia con un morto ammazzato: ucciso a colpi di pistola un 31enne di origine turca

Indagini affidate alla Squadra Mobile della Polizia. In azione la polizia scientifica per trovare tracce dell'assassino

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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polizia squadra mobile
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LIVORNO – Una notte di sangue e terrore ha sconvolto il Castellaccio, dove un giovane uomo di 31 anni, di nazionalità turca, è rimasto vittima di un brutale omicidio, stroncato dai proiettili esplosi da un’arma da fuoco.

Il drammatico allarme è scattato pochissimi minuti prima della mezzanotte. Teatro della tragedia è stato il parcheggio situato nei pressi del locale circolo ricreativo per anziani in via di Quercianella. A fare la macabra scoperta è stata una donna che, assieme al suo fidanzato, ha notato una sagoma riversa sull’asfalto in una pozza di sangue.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza con i volontari della Svs di Ardenza, supportata dall’automedica dell’Asl Toscana nord ovest. L’uomo è deceduto poco dopo in ospedale.

In via di Quercianella sono arrivati gli agenti della Squadra Volante che hanno recintato e messo in sicurezza la scena del crimine e avviato i rilievi scientifici e le indagini.

La Procura ha immediatamente aperto un fascicolo per omicidio. Gli inquirenti stanno scavando nel passato della vittima e stanno raccogliendo le testimonianze tra i residenti della zona. 

© Riproduzione riservata

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