Maxioperazione dei carabinieri all’alba per smantellare la piazza di spaccio di piazza Garibaldi a Livorno

LIVORNO – Maxioperazione dei carabinieri di Livorno, a cavallo fra le province di Livorno e Pisa, per smantellare lo spaccio nella zona di piazza Garibaldi a Livorno.

Coadiuvati dai reparti dell’Arma territoriale competente, nonché da Ros, da Sos e da Sio del sesto Battaglione Toscana, Nucleo elicotteri di Pisa, Nuclei cinofili di Firenze e San Rossore, per un totale di oltre 150 carabinieri, stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 15 soggetti (5 custodie cautelari in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 9 provvedimenti di divieto di dimora nella provincia di Livorno) ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Fra questi 11 sono senza fissa dimora e risultano irregolari sul territorio nazionale.

Ulteriori 38 soggetti sono destinatari di decreto di perquisizione per i medesimi reati e, per 22 di questi, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura per l’espulsione.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un’indagine, denominata Garibaldi, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza labronica, condotta con attività di osservazione (anche tramite sistemi di videosorveglianza), pedinamento e controllo, ed ha avuto come obiettivo quello di disarticolare una piazza di spaccio operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa mille euro.