Minaccia di morte con un coltello il maitre del locale dove lavora: nei guai 44enne

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Dipendente di un noto ristorante minaccia con il coltello il maitre del locale: scatta la denuncia.

La Polizia è intervenuta nella nota struttura ricettiva della zona, in seguito alla richiesta del maitre del ristorante minacciato con un coltello da un altro dipendente. Erano da poco trascorse le 2, quando è giunta alla sala operativa del commissariato la segnalazione di un soggetto nordafricano, in stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di bevande alcoliche, che ha minacciato con l’uso di un coltello il maitre del ristorante di una nota struttura ricettiva della zona molto frequentata dai turisti. Immediato è stato l’intervento della volante del commissariato che, giunta sul posto e assunte le prime informazioni, ha individuato l’autore, sottoponendolo a controllo.

Il tutto sembra essere scaturito per futili motivi legati all’attività lavorativa, che hanno innescato dapprima una banale lite, seguita da minacce di morte da parte del soggetto fermato, un 44 enne di nazionalità marocchina, già con noto alle forze dell’ordine, con l’uso di un coltello.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.