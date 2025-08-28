21.4 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Minaccia di morte con un coltello il maitre del locale dove lavora: nei guai 44enne

È successo intorno alle 2 di notte in un noto locale di Piombino. La lite è scoppiata per futili motivi legati all'attività lavorativa

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Minaccia di morte con un coltello il maitre del locale dove lavora: nei guai 44enne
Minaccia di morte con un coltello il maitre del locale dove lavora: nei guai 44enne (foto Polizia)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Dipendente di un noto ristorante minaccia con il coltello il maitre del locale: scatta la denuncia.

La Polizia è intervenuta nella  nota struttura ricettiva della zona, in seguito alla richiesta del maitre del ristorante minacciato con un coltello da un altro dipendente. Erano da poco trascorse le 2, quando è giunta alla sala operativa del commissariato la segnalazione di un soggetto nordafricano, in stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di bevande alcoliche, che ha minacciato con l’uso di un coltello il maitre del ristorante di una nota struttura ricettiva della zona molto frequentata dai turisti. Immediato è stato l’intervento della volante del commissariato che, giunta sul posto e assunte le prime informazioni, ha individuato l’autore, sottoponendolo a controllo.

Il tutto sembra essere scaturito per futili motivi legati all’attività lavorativa, che hanno innescato dapprima una banale lite, seguita da minacce di morte da parte del soggetto fermato, un 44 enne di nazionalità marocchina, già con noto alle forze dell’ordine, con l’uso di un coltello.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.4 ° C
24.3 °
20.8 °
85 %
1.5kmh
40 %
Gio
29 °
Ven
26 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)incendio (12)Gaza (12)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)arresto (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati