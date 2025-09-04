Mondiali di Tokyo: atleti di Libertas Livorno e Virtus Lucca pronti a partire

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Da Livorno e da Lucca all’appuntamento iridato dell’atletica a Tokyo.

Altro grande risultato per i colori amaranto della città di Livorno e per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno.

Sono state diramate dal commissario tecnico Antonio La Torre le convocazione per i prossimi campionati del mondo di atletica leggera che si svolgeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre che prevede la presenza di ben tre atleti amaranto: Ilaria Accame che parteciperà alla 4×400, una convocazione basata sulla fiducia in questa atleta dopo una stagione non facile, Andy Diaz, il fresco vincitore del triplo nella recente Diamond League, già campione europeo e mondiale al coperto nel 2025 e il capitano amaranto Gianluca Picchiottino, forte marciatore che conquista il posto grazie al nuovo primato siglato recentemente nella 20 chilometri a La Coruna con 1h20’06.

Tre amaranto che partiranno per Tokyo cercando di rappresentare al meglio lo sport livornese, un risultato eccezionale.

A Tokyo ci saranno anche quattro atleti legati alla Virtus Lucca. Idea Pieroni (Gs Carabinieri) nel salto in alto; Amanda Obijiaku – alla sua prima convocazione in nazionale assoluta – nella staffetta 4×100; Matteo Oliveri (Gs Carabinieri) nel salto con l’asta e il campione olimpico Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nei 100 metri e nella 4×100. Una grandissima soddisfazione per tutto l’ambiente che vive con entusiasmo la partecipazione di questi atleti, che hanno indossato e continuano a indossare la maglia Virtus, alla rassegna mondiale.

Una prima volta carica di emozioni quella di Idea Pieroni, la saltatrice barghigiana seguita dal tecnico Luca Rapè, che, dopo l’esperienza del mondiale indoor di Nanchino in Cina, affronterà la sua prima competizione mondiale outdoor dopo l’infortunio che l’ha costretta a un lungo stop nel corso dell’estate. Cresciuta in Virtus dopo gli esordi con la maglia del Gruppo Marciatori di Barga, Pieroni rappresenta l’ottima riuscita delle sinergie e dei rapporti di collaborazione tra società dello stesso territorio. Tornata in pedana lo scorso 25 agosto in occasione della manifestazione Road to Tokyo al Moreno Martini di Lucca, l’atleta ha avuto modo di testare la propria condizione per poter affrontare al meglio il lavoro delle ultime settimane prima dell’evento.

Seconda chance azzurra per l’astista Matteo Oliveri, il ventiduenne campione italiano assoluto che ha fatto il suo debutto sulla pedana allestita al Palazzo Reale di Madrid in occasione dei Campionati europei a squadre in cui l’Italia è salita sul gradino più alto del podio e che ha centrato il minimo per la rassegna iridata proprio a Lucca in occasione della quarta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca in cui ha portato a 5,71 il proprio primato personale.

Esordio in nazionale assoluta per la sprinter Amanda Obijiaku, la campionessa italiana Under 23 dei 100 e dei 200 metri, chiamata a gareggiare nella staffetta 4×100 dopo una stagione in crescendo e ricca di soddisfazioni.

Grande attesa per il campione olimpico Marcell Jacobs – che, così come gli altri atleti appartenenti ai corpi militari, continua da anni a contribuire al punteggio della Virtus in occasione dei campionati di società – che, dopo una stagione difficile a causa di un importante infortunio muscolare, torna in pista nei 100 e nella staffetta 4×100.

A Tokyo ci sarà poi anche Stefano Sottile, il saltatore quarto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha vestito con la formula del prestito la maglia Virtus in occasione della finale Argento di Camerino 2024 e della finale Oro di Brescia 2025.