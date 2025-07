Muore dopo lo scontro con un camion e l’impatto contro il guard rail

Getting your Trinity Audio player ready...

COLLESALVETTI – Tragedia questa mattina sull’autostrada A12, nei pressi del casello di Collesalvetti, dove un giovane di 25 anni, Davide Bertolini di Pontremoli, ha perso la vita in un violento incidente. Intorno alle 8, un furgoncino su cui viaggiavano due persone ha tamponato un camion, per poi schiantarsi contro il guard-rail. L’impatto è stato devastante: il conducente del mezzo è morto sul colpo, mentre il passeggero è rimasto gravemente ferito.

Lanciato subito l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, due ambulanze della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, atterrato direttamente sulla carreggiata per trasportare d’urgenza il ferito all’ospedale di Cecina. Il conducente del camion, in evidente stato di choc, è stato anch’egli accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni, provocando lunghe code tra Vicarello e Collesalvetti in direzione sud, e tra Interporto Toscano Est e Collesalvetti in direzione nord. Il traffico è stato gestito dal personale di Autostrade con deviazioni verso la viabilità alternativa.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Rosignano Marittimo per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che il furgoncino stesse effettuando un sorpasso al momento dell’impatto con il camion, circostanza che sarà valutata anche attraverso l’analisi delle telecamere e delle testimonianze raccolte.