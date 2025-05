Nave Vespucci torna a Livorno: tutto esaurito per la più bella del mondo

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Nave Vespucci torna a Livorno. La più bella del mondo, fino al 3 giugno a Civitavecchia, sarà nel porto toscano da 4 a 8 giugno.

Sold out in poche ore le prenotazioni per le visite a bordo previste i giorni 4-5 e 6 giugno al Molo Capitaneria per il gioiello della Marina Militare capitanato dal comandante Lai.

Livorno penultima tappa del tour Mediterraneo sempre sold out iniziato a Trieste dopo un tour mondiale lungo quasi due anni partito da Genova.

Dopo Livorno, nave Vespucci conclude il suo viaggio a Genova il 10 giugno, nel giorno della festa della Marina.

Ad accogliere il ritorno della Amerigo Vespucci a Genova il presidente della Repubblica Mattarella.

Dunque la più bella del mondo torna a Livorno dove era approdata l’ultima volta nel giugno 2023. Niente visite a bordo allora, come invece era stato la volta precedente a fine ottobre 2022. Nel giugno 2023 nave Amerigo Vespucci si era fermata a Livorno per imbarcare gli allievi dell’Accademia Navale per poi partire da Genova per il tour mondiale.