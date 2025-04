Nuovo cinema Castiglioncello: un museo degli attori e dei registi nel buen retiro della ‘Dolce vita’

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONCELLO – Un museo degli attori e dei registi nella Castiglioncello che proprio al cinema deve la sua popolarità. Un film cult, ‘Il sorpasso’ di Dino Risi che proiettò il gioiellino della costa toscana direttamente nella ‘Dolce vita’ con Gassmann, Trintignant, Catherine Spaak protagonisti con la celebre Lancia Aurelia B24.

Gli abitanti di Castiglioncello, grandi e piccini, diventarono comparse del film di Risi. Castiglioncello diventò buen retiro estivo del grande cinema degli anni Sessanta.

A Castiglioncello, nella villa liberty a picco sulla baia del Quercetano, era di casa Marcello Mastroianni. A Castiglioncello, Punta Righini, era casa Alberto Sordi, con la sua Villa Corcos. A Castiglioncello Suso Cecchi D’Amico ha scritto tanti suoi capolavori.

A Castiglioncello Mastroianni e Paolo Panelli si ritrovavano al circolo delle 4 gomme lisce, un garage nella famosa piazzetta, con Walter e Ampelio Ciucchi.

E a Castiglioncello, frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, culla dei Macchiaioli, il senatore Manfredi Potenti, che è di Castiglioncello, con il suo Ddl 834 progetta di istituire un museo degli attori e dei registi. Con tanto di fondazione per gestire, promuovere e coordinare l’attività del museo.

Obiettivo, sottolinea Potenti, “mantenere e valorizzare la memoria della storia del cinema italiano attraverso il ricordo dei noti personaggi che hanno animato la vita culturale di Castiglioncello”. Anche stabilendone i fondi necessari.

Il disegno di legge numero 834 firmato da Potenti, Lega Salvini, sta proseguendo l’iter in commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica che lo porterà in Aula Senato della Repubblica. Lo scorso febbraio nella commissione presieduta da Roberto Marti le audizioni di Massimo Ghirlanda e Jacopo Capanna.

Il Ddl ripercorre le tappe che hanno portato la località toscana ad essere buen retiro estivo del grande cinema. A Castiglioncello, ricorda Potenti nel suo Ddl, anche Clara Calamai, Doris Duranti, Bice Valori, Luchino Visconti, Vasco Pratolini, Luigi Filippo D’Amico, Enzo Trapani, Renzo Montagnani, Mario Monicelli, Franco Zeffirelli, Paolo Ferrari, Carlo Giuffré. Da queste parti è nata la costumista Gabriella Pescucci, premio Oscar per ‘L’età dell’innocenza’ di Martin Scorsese.

Castiglioncello set di molti film, oltre che de ‘Il sorpasso’.

Castiglioncello in cui aveva casa anche Spadolini, in cui la famiglia di don Milani fu tra le prime a stabilirsi, e in cui soggiornava, a Villa Godilonda, D’Annunzio.

In un passato recente ‘Parlare di cinema a Castiglioncello’, manifestazione varata nel 2005 dal Comune di Rosignano Marittimo (sindaci Nenci e Franchi), ha riportato per molti anni nella cittadina, location principale Castello Pasquini, attori e registi con dibattiti e incontri pubblici.

A Castiglioncello il Premio Suso Cecchi D’Amico, 14esima edizione nel 2025, viene assegnato all’autrice o all’autore della sceneggiatura di un film italiano in cui riveste particolare rilievo una figura femminile. Nel 2024 assegnato a ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi.

Il teatro Solvay a Rosignano porta ogni anno sul palco le principali rappresentazioni.

E dunque presto Castiglioncello potrebbe avere un museo degli attori e dei registi.