Ore contate per l’allenatore dell’Empoli Guido Pagliuca: pronto Alessio Dionisi

Fra i professionisti toscano in bilico dopo gli ultimi ko anche Alessandro Formisano a Livorno e Leonardo Menichini a Pontedera

Empoli, mister Pagliuca suona già la carica:
(foto Empoli Fc)
EMPOLI – Manca solo l’ufficialità: dalle prossime ore Guido Pagliuca non sarà più l’allenatore dell’Empoli.

Fatale all’allenatore di Cecina il ko con il Sudtirol in casa dello scorso 5 ottobre. Sarebbe stato anche già deciso il suo sostituto: Alessio Dionisi, già sulla panchina azzurra nel 2020-2021.

Non è la sola panchina a traballare fra i professionisti toscani: settimana decisiva anche per Alessandro Formisano ad Empoli e Leonardo Menichini a Pontedera dopo i sonori ko nell’ultimo turno di campionato contro Pineto e Ascoli.

