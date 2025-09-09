Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANA – Ore di apprensione per la scomparsa di un escursionista sul Monte Capanne all’Elba.

Il comando dei vigili del fuoco di Livorno dalle 19,30 di ieri (8 settembre) è impegnato nelle operazioni di ricerca del 70enne.

La denuncia di scomparsa è stata effettuata dalla moglie attualmente ospite di un albergo nel comune di Marciana. Durante la notte hanno operato la squadra dei vigili del fuoco di Portoferraio, in configurazione rinforzata, la squadra dei vigili del fuoco volontari di Campo nell’Elba unitamente a diverse squadre delle associazioni di volontariato Aib e di protezione civile. Già dalla tarda serata sono stati trasferiti sull’isola unità cinofile dei vigili del fuoco e unità Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) provenienti dai comandi dei vigili del fuoco di Grosseto e Siena.

All’alba sono stati inviati ulteriori rinforzi sull’isola sia dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Livorno, sia dal distaccamento dei vigili del fuoco di Piombino.