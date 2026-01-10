Ospedale di Livorno, un arresto e una denuncia per episodi di violenza

LIVORNO – Aggredisce un infermiere del pronto soccorso di Livorno: in manette un 57enne.

L’uomo, giunto in ambulanza all’ospedale civile per un dolore alla gamba, una volta avvisato dei tempi che avrebbe dovuto attendere prima di essere visitato, ha dato in escandescenze aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente il personale sanitario, sferrando finanche un pugno al volto di uno degli infermieri in servizio al pronto soccorso, un uomo di 62 anni, che riportava un trauma del setto nasale con prognosi di 7 giorni.

Le volanti della Questura hanno raggiungo in pochissimo tempo il pronto soccorso dove hano sottoposto l’aggressore ad arresto nella flagranza del reato di lesioni personali aggravate perché commesse a danno di personale sanitario.

Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver convalidato l’arresto,ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma negli uffici della questura.

In un altro episodio, di notte, personale della volanti è intervenuto al pronto soccorso, per una segnalazione di un soggetto di origine nord africana che stava dando in escandescenze all’interno del triage del pronto soccorso, danneggiando oggetti presenti.

Lo stesso si era presentato in stato di agitazione al pronto soccorso per una ferita al polpaccio. Dopo aver rifiutato le cure mediche ha minacciato il personale sanitario, si è diretto verso il triage e ha prelevato, dall’interno di uno dei box, un carrello che ha lanciato contro gli infermieri ed i pazienti presenti, senza colpire nessuno. Si è diretto poi verso la porta scorrevole che divide i locali del Triage infrangendone il vetro a calci.

Gli operatori hanno rintracciato il soggetto che nel frattempo si era allontanato dalla sala del pronto soccorso e lo hanno denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.