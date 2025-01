Paura a Rosignano Solvay per l’incendio in un condominio

Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO MARITTIMO – Paura nella notte in un palazzo di Rosignano, in provincia di Livorno.

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti nella notte fra il 18 e il 19 gennaio per un incendio scaturito in un appartamento al secondo piano di un condominio in via Lavagnini a Rosignano Solvay.

Sul posto personale dei vigili del fuoco alla sede di Cecina, con supporto di autobotte e autoscala dalla sede di Livorno. Presenti anche personale sanitario del 118 e forze dell’ordine.

Non risultano persone intossicate, anche se si è reso necessario evacuare temporaneamente 7 nuclei familiari, che sono poi stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni al termine delle operazioni di soccorso.