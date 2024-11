Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Piombino premia i suoi bagnini, sindaco Ferrari: “Coraggio e professionalità”

Piombino premia i suoi bagnini, in sala consiliare la tradizionale premiazione dei bagnini che si sono distinti in operazioni di salvamento nel corso dell’ultima stagione balneare.

All’appuntamento organizzato dal Comune di Piombino hanno partecipato il sindaco Francesco Ferrari, l’assessora al Turismo Sabrina Nigro, il presidente del Consorzio balneari Fabrizio Lotti e i rappresentanti della Capitaneria di Porto e dell’Autorità di Sistema Portuale.

Sindaco Francesco Ferrari e assessora Sabrina Nigro: “Questo è un appuntamento tradizionale al quale siamo molto affezionati. Un momento per riconoscere il coraggio, la professionalità e la prontezza di tutti gli operatori che si dedicano alla sicurezza sulle nostre spiagge, in particolare di coloro che sono dovuti intervenire in operazioni di salvamento. Il Piano collettivo di salvamento è una struttura indispensabile per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano le nostre spiagge e gli operatori di salvataggio sono il pilastro di questa rete frutto di una sinergia importantissima per la quale non possiamo che ringraziare la Capitaneria di Porto, l’Autorità di Sistema Portuale e il Consorzio balneari”.

I bagnini premiati per merito nel servizio svolto sono: Ronaldo Uklala, Lorenzo Angelini, Giacomo Demaria, Gabriele Lumetta, Viola Canessa, Matteo Canessa, Natalia Wilczynska, Sviatoslav Hura, Diego Mattanini, Jacopo Cenerini, Pietro Puccini, Karim Vitiello, Andrea Spinetti, David Ferko, Letizia Bracci e Manuel Carli.