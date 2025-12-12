7.8 C
Porto Livorno, serve il Segretario Generale entro dicembre (per rientrare nel treno della Finanziaria)

Il Comitato di Gestione è stato nominato ieri, senza il delegato della Regione

REDAZIONE
Firmato il decreto di nomina: Gariglio è commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale
Firmato il decreto di nomina: Gariglio è commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale (foto Pd Piemonte)
LIVORNO – Dal porto di Livorno è arrivata ieri una buona notizia: l”Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha finalmente insediato il Comitato di Gestione. Ne fanno parte i delegati di Livorno e Piombino, oltre che il Direttore marittimo. Il delegato della Regione non è stato invece ancora indicato.

Ma l’emergenza non è ancora finita, anzi, rimane da nominare il Segretario Generale,  ovvero colui che deve guidare la macchina amministrativa dell’ente e prendersi – insieme al presidente – le decisioni più difficili, che finora sono state rimandate a tempi migliori.

Tra le banchine di Livorno, infatti, serpeggia una malcelata inquietudine per i tempi lunghi nella definizione della governance del porto della Toscana.

Ad infastidire operatori ed osservatori c’è in primis il confronto con la Liguria e con il porto di Genova. Quest’ultimo oltre ad essere pienamente operativo, ha anche messo all’opera sottosegretario alle infrastrutture e alcuni senatori per inserire nella Legge di Bilancio un “piccolo” emendamento dal 160 milioni extra sulla diga.

Lungi dal poter pensare di fare “sistema” come Genova, Livorno però potrebbe fare ancora qualcosa, spingendo per avere il Segretario Generale entro dicembre, in modo da poter vedere di far qualcosa per rientrare sul treno della finanziaria con qualche condizione migliorativa in più.

Per far ciò serve una governance completa entro pochi giorni con l’individuazione del nuovo Segretario. Il meccanismo è semplice e veloce: il presidente Davide Gariglio deve convocare il Comitato di Gestione e proporre il nome del futuro Segretario.

A quel punto il Comitato lo nomina e tutte le funzionalità dell’Autorità di Sistema saranno a quel punto operative (magari in tempo per avviare una valida interlocuzione col ministero delle Infrastrutture).

© Riproduzione riservata

