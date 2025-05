Prende a calci il commesso dopo il tentato furto al supermercato: in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Tenta il furto al supermercato, poi per garantirsi la fuga prende a calci il commesso.

È incessante l’impegno dedicato dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, attraverso l’incremento dei servizi esterni, per il contrasto ad ogni forma di reato, in particolare quelli predatori. In tale ambito, i carabinieri del Norm di Livorno hanno arrestato un 20enne di origini nordafricane, irregolare sul territorio, gravemente indiziato di rapina.

Il giovane si è introdotto all’interno di un supermercato cittadino prelevando e asportando della merce, per poi tentare di guadagnarsi l’uscita da una cassa automatica, omettendo di pagare.

Notato dal personale addetto, è stato fermato, ma in tale frangente il giovane ha assunto un atteggiamento violento per cercare di guadagnarsi la fuga, aggredendo il dipendente intervenuto con svariati calci, prima di essere definitivamente bloccato da un carabiniere libero dal servizio. Celere è stato poi l’intervento della pattuglia del Norm di turno che, raggiunto l’esercizio commerciale, ha preso in consegna il giovane indagato, che è stato dichiarato in arresto per rapina impropria. La refurtiva è stata restituira al proprietario.

L’arresto è stato convalidato dal locale Gip, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Livorno.