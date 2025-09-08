Prima gli schiaffi poi le coltellate: due giovanissimi nei guai a Piombino

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Aggressione in un locale e davanti casi ai danni di un giovane: due nei guai. Nella lite spunta anche un coltello.

I carabinieri della stazione di Piombino, all termine di un intervento notturno effettuato in supporto a personale sanitario, hanno denunciato due giovani di 18 e 20 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati di lesioni aggravate in concorso e porto abusivo di arma.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti nell’immediatezza del fatto, la vittima stava trascorrendo una serata in una discoteca della zona quando è stato avvicinato dal 20enne, da lui conosciuto, che gli avrebbe sferrato degli schiaffi senza apparente motivo, tanto da rendere necessario l’intervento del personale della sicurezza che li ha allontanati dal locale. Giunta a casa, la vittima avrebbe trovato ad attenderlo il 20enne in compagnia di un altro giovane i quali lo avrebbero nuovamente aggredito ed inseguito, ferendolo con una bottiglia di vetro ed un coltello, arrecandogli lesioni fortunatamente non gravi, per poi dileguarsi.

I carabinieri, prontamente giunti ed evitando il peggio, hanno immediatamente raccolto le testimonianze ed hanno ricostruito la dinamica dei fatti, identificando i due presunti responsabili dell’aggressione.

All’esito degli accertamenti, questi ultimi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Livorno.