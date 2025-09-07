Quattro feriti dopo la caduta alla Gran Fondo Città di Livorno: uno è grave

Getting your Trinity Audio player ready...

COLLESALVETTI – Durante la terza edizione della Gran Fondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017, svoltasi oggi, domenica 7 settembre 2025, un grave incidente ha funestato la manifestazione sportiva. Quattro ciclisti sono rimasti coinvolti in una caduta collettiva in via Valle Benedetta, nella zona di Colognole: uno di loro ha riportato un trauma toracico con fratture costali e un trauma alla spalla ed è in gravi condizioni.

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Livorno per le cure necessarie. Gli altri tre, in condizioni meno critiche, sono stati accompagnati all’ospedale di Cisanello per accertamenti medici.

La gara, che unisce passione ciclistica e commemorazione delle vittime dell’alluvione del 2017, aveva preso il via da Parco Levante con tre percorsi (cicloturistico di 57 chilometri, medio di 84 e granfondo di 130) protetti da servizi logistici e presidi di sicurezza.