Reti illegali, ricci pescati nonostante il fermo e pesce spada fuori misura: multe e sequestri della Guardia Costiera

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Nella giornata di ieri (19 giugno) il personale militare della Guardia Costiera di Portoferraio, coadiuvato dalla delegazione di spiaggia di Marina di Campo, ha portato a termine una complessa operazione di polizia marittima lungo la costa elbana, sotto il coordinamento del Centro controllo area pesca (Ccap) della direzione marittima di Livorno.

L’intervento, volto alla tutela dell’ambiente marino e alla salvaguardia delle risorse ittiche, si è svolto nell’ambito delle costanti attività di vigilanza e prevenzione promosse dalla Guardia Costiera.

In particolare, l’unità navale Mv Cp 725, con la collaborazione della motonave Sea Eagle della Ong Sea Shepherd, ha eseguito un’attività di monitoraggio all’interno dell’area marina protetta dello Scoglio d’Africa, un sito ad altissima valenza naturalistica. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti e salpati circa due chilometri di reti da posta prive della prevista marcatura identificativa, risultate quindi illegali.

Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo nei confronti di ignoti per l’utilizzo di attrezzature non conformi alle disposizioni dell’Unione Europea.

All’interno delle reti sono stati recuperati, ancora in vita, numerosi esemplari appartenenti a diverse specie marine: polpi, granchi, stelle marine ed aragoste, tutti rilasciati immediatamente in mare.

Nel corso della medesima attività, sono stati inoltre sequestrati, sempre a carico di ignoti, 350 ricci di mare, pescati in violazione del periodo di fermo biologico. Gli esemplari vivi sono stati restituiti al loro habitat naturale, unitamente agli altri organismi marini rinvenuti durante i controlli.

Ulteriori accertamenti hanno portato al sequestro di quattro esemplari di pesce spada (per un totale di circa 20 chili), catturati al di sotto della taglia minima consentita. Gli esemplari, già privati della spada e del rostro al momento dello sbarco, sono stati ritenuti non conformi alle disposizioni comunitarie, che vietano tale pratica proprio per contrastare i fenomeni di pesca illegale e renderne più difficili i controlli. Per tali violazioni, sono stati redatti due verbali amministrativi a carico del comandante di un peschereccio appartenente alla marineria elbana.

Determinante il supporto fornito dal personale veterinario della Usl Toscana Nord Ovest, presente durante l’attività e incaricato di effettuare le necessarie verifiche igienico-sanitarie sul pescato sequestrato. Al termine delle analisi, e a seguito del giudizio di idoneità al consumo umano, il prodotto è stato donato ad enti caritatevoli locali.

Inoltre, dall’1 giugno ad oggi, su tutto il territorio costiero elbano, sono stati eseguiti ulteriori controlli in materia di pesca marittima che, nel complesso, hanno portato all’elevazione di n. 3 sanzioni elevate nei confronti di unità da pesca sprovviste della documentazione di bordo prevista per la sicurezza della navigazione, quattro sanzioni per la mancata tracciabilità del prodotto ittico posto in vendita direttamente dal ceto peschereccio nel porto di Portoferraio e una sanzione per la commercializzazione abusiva di prodotto ittico da parte di un soggetto privo di titolo autorizzativo alla pesca professionale.

L’intera operazione si inserisce nel più ampio contesto operativo della Guardia Costiera volto alla tutela del patrimonio marino, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse biologiche, alla protezione degli habitat naturali e al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca.