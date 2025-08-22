Rissa a Capoliveri nella notte di Ferragosto: denunciati 14 giovani

24.6 C
venerdì 22 Agosto 2025
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
CAPOLIVERI – Nella notte di Ferragosto, intorno alle 2 di notte, i carabinieri della stazione di Capoliveri, coadiuvati da due pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Portoferraio, sono intervenuti in piazza Garibaldi a Capoliveri a seguito di una rissa che ha visto contrapposti più gruppi di giovani, per lo più avventori di locali notturni.

I partecipanti, animati da reciproca volontà di scontro e verosimilmente alterati dall’abuso di alcolici, hanno dato vita ad un episodio che ha turbato l’ordine pubblico, nel corso del quale sono state anche lanciate sedie, bottiglie e bicchieri. Alcuni dei soggetti coinvolti hanno riportato tumefazioni ed escoriazioni, refertate presso il pronto soccorso di Portoferraio, senza tuttavia gravi conseguenze. Nonostante parte dei partecipanti si fosse già allontanata all’arrivo delle pattuglie, i militari hanno immediatamente avviato le attività investigative, procedendo all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica ed alla raccolta di numerose testimonianze.

Al termine degli accertamenti, sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria 14 giovani, italiani e stranieri, alcuni dei quali residenti in altra regione e già noti, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. Nei confronti dei denunciati sarà avanzata proposta di applicazione di idonee misure di prevenzione personale, tra cui il cosiddetto Daspo Urbano, volto a inibire la frequentazione dei luoghi della movida di quel centro cittadino.

L’attività svolta conferma l’impegno costante dell’Arma dei carabinieri a tutela della sicurezza pubblica e della collettività, garantendo una risposta tempestiva ed efficace a episodi che minano l’ordine e la tranquillità dei cittadini e dei numerosi turisti presenti sull’isola durante il periodo estivo.

© Riproduzione riservata

