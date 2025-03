Ritrovato nei boschi di Suvereto il secondo Suv usato per la fuga dopo l’assalto ai portavalori

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Assalto ai portavalori sulla variante Aurelia, ritrovato il secondo Suv.

Il mezzo era stato nascosto nella boscaglia di Suvereto, in provincia di Livorno. Anche in questo caso, come nel primo mezzo ritrovato, saranno analizzate tutte le possibili tracce che possano dare un indizio sul commando dei responsabili del colpo che hanno asportato ben 4 milioni di euro delle pensioni destinate a Grosseto.

Proseguono, intanto, le indagini coordinate dalla procura di Livorno per risalire agli autori del colpo.