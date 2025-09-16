24.7 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Salva un uomo con le manovre di disostruzione, ricevuta in Comune di Bibbona dal sindaco Fedeli

Marta Moretti, 36enne con esperienza di bagnina, è intervenuta con lucicità salvando un uomo che stava soffocando per un boccone

REDAZIONE
Salva un uomo con le manovre di disostruzione, ricevuta in Comune di Bibbona dal sindaco Fedeli
BIBBONA – Salva un uomo con le manovre di disostruzione, ricevuta in Comune. 
È stata questione di attimi. Marta Moretti, 36enne con esperienza di bagnina, è intervenuta con lucidità e prontezza non appena ha capito che l’uomo che aveva davanti stava soffocando dopo aver ingerito un boccone di carne. Gli ha fatto la manovra di disostruzione, quella che ha imparato ai corsi di primo soccorso, e alla terza l’uomo è tornato a respirare. L’episodio è avvenuto a La California, nel retro della cucina dell’area fiere.
“Ho voluto invitarla in Comune per complimentarmi con lei, per la grande lucidità e prontezza che ha dimostrato e che le hanno permesso di salvare una vita – dice il sindaco Massimo Fedeli -. Pochi giorni dopo le cronache hanno raccontato un episodio simile ma, purtroppo, con un finale diverso: in quel caso evidentemente non c’era nessuno che sapesse intervenire o che avesse il sangue freddo di farlo”. Il sindaco ha consegnato a Marta Moretti lo spillino con lo stemma del Comune e il gagliardetto comunale. “È anche l’occasione per ribadire quanto sia importante conoscere queste manovre e partecipare ai corsi di primo soccorso come quelli che anche come amministrazione comunale organizziamo per la popolazione. Abbiamo lavorato per installare defibrillatori pubblici sul territorio e stiamo organizzando un corso per la squadra di cacciatori che frequenta la Macchia della Magona dove abbiamo posizionato l’ultimo. Sapere cosa fare è l’unico modo per non perdere la calma in situazioni di emergenza”.

“Era a pochi passi da me e l’ho visto prendere un boccone e metterlo in bocca – ha raccontato Marta -. Un attimo dopo era piegato su se stesso, non respirava e si allontanava. Mi sono avvicinata subito e ho capito che se non intervenivo sarebbe potuto morire. Ho fatto quello che insegnano ai corsi che ho frequentato prima per lavoro e poi per conoscenza personale quando sono diventata mamma. E invito tutti a farlo: non basta vedere i tutorial video, è fondamentale aver fatto pratica con i manichini e le persone. Potete fare la differenza per chiunque, ma anche per i vostri familiari. Questa volta non ero a bordo piscina ma in una cucina, ero sola e ho pensato che non potevo assistere senza intervenire. Solo quando è tornato a respirare mi sono resa conto davvero di quello che era successo”.

