Scarsa igiene nel bar pasticceria a Livorno: attività sospesa e maximulta

LIVORNO – Ancora un bar pasticceria nel mirino dei Nas a Livorno: sospesa l’attività in attesa di un intervento che risolva i problemi di scarsa igiene della struttura.

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito diverse ispezioni all’interno di esercizi di somministrazione di cibi e bevande del capoluogo.

In esito ad un controllo presso un bar/pasticceria per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i militari hanno accertato che il locale era tenuto in precarie condizioni igienico-sanitarie per sporco pregresso e rimanenze di precedenti lavorazioni non rimosse. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di tracce organiche di sporco sul pavimento e sotto le attrezzature.

Proprio questi ultimi elementi hanno indotto i carabinieri a richiedere l’intervento di personale dell’Usl competente per territorio ed un provvedimento di immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti, almeno fino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate.

Il titolare, un 25enne di origini asiatiche, è stato sanzionato per un importo di 3mila euro e sono state informate le autorità competenti, secondo la vigente normativa di settore.

Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale.