LIVORNO – Si strappa il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: ora è in carcere.

I carabinieri della stazione di Livorno Porto hanno arrestato un 25enne sorpreso a violare gli obblighi imposti dagli arresti domiciliari.

Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare con braccialetto elettronico, aveva già manifestato una particolare insofferenza al rispetto delle prescrizioni ed alla stretta convivenza con un genitore, tanto che l’attuale misura era già un aggravamento di quella precedente e meno afflittiva dell’obbligo di dimora, irrogatagli per reati connessi allo spaccio di droga.

Il giovane, in stato di forte agitazione dopo un litigio con la madre, ha rotto il braccialetto e si è allontanato da casa, venendo prontamente individuato da una pattuglia dei carabinieri. Il ragazzo urlava in strada in escandescenze e, una volta calmato, è stato trovato in possesso di vestiti, effetti personali ed il dispositivo di controllo elettronico era stata tranciato di netto.

Alla luce di quanto riscontrato il 25enne è stato dichiarato in arresto nella flagranza del reato di evasione e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il giudice ha disposto l’aggravamento della misura in custodia cautelare al carcere Le Sughere.