Sporco e insetti in cucina e nei bagni: multa e sigilli a un bar di Livorno

Blitz dei Nas in centro storico per prevenire potenziali rischi per la salute pubblica. Al titolare elevata una sanzione da 3mila euro

Sporco e insetti in cucina e nei bagni: multa e sigilli a un bar di Livorno
Sporco e insetti in cucina e nei bagni: multa e sigilli a un bar di Livorno (foto carabinieri)
LIVORNO – Nell’ambito dei controlli dei carabinieri in chiave di tutela della salute pubblica e sulla sicurezza degli alimenti, i militari del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato ispezioni all’interno di diversi esercizi di preparazione e somministrazione alimenti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato che in un bar del centro di Livorno i locali di preparazione e somministrazione degli alimenti erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco e residui di precedenti lavorazioni non rimosse dalle attrezzature, nonché la presenza di insetti infestanti nel locale cucina e nei servizi igienici. Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord-Ovest che ha disposto l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti sino ad avvenuta risoluzione delle criticità.

Il controllo ha altresì comportato sanzioni a carico del titolare per importo complessivo pari a 3mila euro. 

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del Nas in collaborazione con l’arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

