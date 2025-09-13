Spruzzano spray al peperoncino al centro commerciale: sei intossicati

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Alcuni intossicati per il sospetto utilizzo di spray al peperoncino al centro commerciale Fonti del Corallo.

Per gli effetti del lancio della sostanza irritante sono stati inviati sul posto auto medica, ambulanze ordinarie e vigili del fuoco.

Al termine dell’intervento sono state trasportate in pronto soccorso due persone, altre due sono state trattate sul posto dal medico, le ultime due coinvolte sono ancora in corso di valutazione.

Una bravata che sicuramente a qualcuno potrà anche essere risultata simpatica ma che si è conclusa con alcune persone all’ospedale.