24.4 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Spruzzano spray al peperoncino al centro commerciale: sei intossicati

La bravata alle Fonti del Corallo a Livorno: sul posto vigili del fuoco, auto medica e ambulanze ordinarie. Due al pronto soccorso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Spruzzano spray al peperoncino al centro commerciale: sei intossicati
Spruzzano spray al peperoncino al centro commerciale: sei intossicati (foto Centro Commerciale Fonti del Corallo)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Alcuni intossicati per il sospetto utilizzo di spray al peperoncino al centro commerciale Fonti del Corallo. 

Per gli effetti del lancio della sostanza irritante sono stati inviati sul posto auto medica, ambulanze ordinarie e vigili del fuoco. 

Al termine dell’intervento sono state trasportate in pronto soccorso due persone, altre due sono state trattate sul posto dal medico, le ultime due coinvolte sono ancora in corso di valutazione.

Una bravata che sicuramente a qualcuno potrà anche essere risultata simpatica ma che si è conclusa con alcune persone all’ospedale. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.4 ° C
24.6 °
23.2 °
68 %
0.9kmh
78 %
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (12)Serie C (9)Almanacco (9)incendio (9)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati