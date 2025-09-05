Torna a Cecina Mare per la 31esima edizione il Meeting internazionale antirazzista

Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Presentata la trentunesima edizione del Meeting internazionale antirazzista in programma a Cecina Mare dall’11 al 13 settembre.

Numerosissime le iniziative in programma e ad alcune di queste parteciperanno gli amministratori regionali.

La presenza dell’assessora regionale all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni è prevista alle 18 di giovedì (11 settembre) al dibattito dedicato a Tutti gli occhi sul Mediterraneo (T.O.M.) nessuna persona si salva da sola: Le esperienze di accoglienza tra terra e mare. Tutti gli Occhi sul Mediterraneo a confronto con Regione Toscana Le barche a vela dell’Arci impegnate nel monitoraggio della frontiera mediterranea, estesa anche alla regione Toscana come nuova regione di sbarchi. Intervengono inoltre Filippo Miraglia dell’Arci Nazionale, Francesco Delli Santi di Sailing for Blue Lab, Loredana Pacifici di Sheep Italia.

Giovedì (11 settembre) alle 14 si terrà l’iniziativa Gli sportelli legali dei comitati territoriali Arci si confrontano e si organizzano: le istanze aperte oltre la regolarità di soggiorno e la cittadinanza che vedrà la presenza dell’assessore regionale alla digitalizzazione che concluderà il dibattito. Coordina Silvia Bini dell’Arci Toscana e intervengono inoltre Sara Gatteschi dell’Ufficio Immigrazione Arci Toscana, Papia Aktar, responsabile sportelli Arci Nazionale

Alle 16 il talk, Transitare come corpo razzializzato. “Il viaggio di transizione e la complessa costruzione della propria soggettività – spiegano dal meeting – assumono una dimensione ancora più intricata quando si intrecciano con un corpo razzializzato e migrante. In questo contesto, è fondamentale impegnarsi per creare spazi e luoghi che pongano al centro il percorso individuale di ogni persona”. Se ne parla con Natascia Maesi presidente Arcigay, Roberta Parigiani portavoce del Movimento Identità Trans (Mit) Bologna, Anita Garibalde, operatrice Mit e presidente di Euphoria Trans Fvg, insieme all’assessora regionale alle politiche di genere. Coordina: Marzia Franci, Arci Valdarno.

Venerdì 12 alle 11 l’iniziativa su Over65, marginalità, ed emergenza casa: una questione di genere? “La crisi abitativa – spiegano i promotori -continua ad essere uno dei problemi principali per molt3 cittadin3. Il disagio abitativo coinvolge 1 milione e mezzo di famiglie pari al 6% delle famiglie che vivono in Italia. Questo problema riguarda sia le persone molto povere che non riescono ad accedere all’Erp (Edilizia residenziale pubblica) sia quelle con un lavoro povero che non possono accedere ad affitti a libero mercato. In questa edizione del Mia ci soffermeremo sulle difficoltà, a volte drammatiche, delle persone anziane, spesso donne, a trovare una casa dignitosa a costi accessibili. Vorremmo anche indagare meglio le possibilità di “abitare condiviso” come i progetti di “senior cohousing” e il “cohousing intergenerazionale” e il ruolo del terzo settore e degli enti locali”.

Partecipano Claudio Falasca di Auser Nazionale e direttore di Abitare e Anziani, Rosario Bressi referente nazionale Arci su invecchiamento attivo, Massimo Colombo, responsabile Area Abitare sociale della Fondazione Giovanni Michelucci, la sindaca di Cecina e l’assessora regionale alle politiche sociali, con Leonardo Rossi, consigliere e rappresentante delle Delegazioni di Cesvot.

Introduce Carlo Testini, coordinatore nazionale Arci per la lotta alle disuguaglianze. Modera Federica Ettori, Arci Toscana.