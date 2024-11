Trovato con droga e banconote false: denunciato un ventenne

Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO – Trovato con droga e banconote false, denunciato un 20enne. Nei guai anche un 24enne che era con lui che si è rifiutato di sottoporsi al test per l’assunzione di stupefacenti: era alla guida dell’auto controllata.

I carabinieri della stazione di Rosignano Marittimo, nell’ambito di un controllo, hanno denunciato due ragazzi di 20 e 24 anni della zona per detenzione di sostanze stupefacenti, spendita di monete falsificate e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto a bordo di un’autovettura in quella zona industriale e, date le circostanze di tempo e luogo, li hanno sottoposti a controllo. In ragione dello stato di agitazione psicomotoria del conducente, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche, lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti incontrando la sua opposizione.

In considerazione delle condizioni che presentava, i militari hanno inoltre sottoposto i due giovani a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato a carico del 20enne circa 23 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un grammo della stessa sostanza all’interno di un barattolo in vetro sulla scrivania della camera da letto dell’indagato, nonché due banconote da 50 euro, visibilmente contraffatte, della cui provenienza non ha saputo fornire una valida giustificazione; sono state sequestrate per i successivi approfondimenti sul falso nummario.

Terminate i relativi adempimenti presso gli uffici della stazione, il 20enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, mentre il 24enne è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti con conseguente ritiro della patente di guida.