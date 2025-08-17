Truffa un turista straniero con la tecnica dello specchietto: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Individuato il responsabile dell’arcinota truffa dello specchietto ai danni di un turista straniero.

I carabinieri della stazione di Stagno, hanno concluso un’indagine orientata a contrastare l’odioso fenomeno delle truffe, soprattutto quelle ai danni degli utenti della strada e hanno denunciato un 40enne pisano, individuato dagli operanti quale presunto autore di una truffa perpetrata con la nota tecnica dello specchietto ai danni di un turista tedesco.

A bordo di una auto non di sua proprietà, ha approcciato la vittima sulla strada statale verso la frazione di Guasticce mentre era a bordo della propria auto, con il pretesto di un’asserita collisione.

Il turista, in buona fede, ha creduto di aver arrecato il danno all’uomo e si è reso disponibile ad attivare l’assicurazione ma l’interlocutore l’ha subito dissuaso chiedendo un risarcimento immediato di 500 euro in contanti. La vittima, tratta in inganno più facilmente anche per via del gap linguistico, ha quindi prelevato allo sportello bancomat la somma. L’uomo, preso il denaro, si è allontanato.

La vittima, tuttavia, insospettitasi per l’intera dinamica dell’episodio, una volta giunta a destinazione, si è rivolta ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Grazie agli elementi forniti, opportunamente integrati gli accertamenti svolti, anche avvalendosi delle telecamere presenti sul tratto stradale, i militari della stazione di Stagno sono risaliti al presunto responsabile, peraltro già noto per lo stesso tipo di reati. L’uomo dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di Livorno del reato di truffa aggravata.