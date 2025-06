Tutto pronto per lo sbarco a Livorno di 48 migranti dalla nave Solidaire

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Pronto un sbarco di 48 migranti di nazionalità eritrea a Livorno.

Si è svolta oggi (23 giugno) una riunione tecnica coordinata dal Prefetto di Livorno, in vista dello sbarco della nave Solidaire prevista per domani (24 giugno) al Molo 56 del porto di Livorno.

Da quanto qui trasmesso dalla Capitaneria di Porto e dalla stessa nave, a bordo ci sono 48 migranti di nazionalità eritrea, etiope e sudanese di cui 29 uomini adulti; 6 donne adulte; 13 minori stranieri non accompagnati di età superiore ai 14 anni: 6 maschi; 7 femmine. I minori non accompagnati maschi dovrebbero andare in un progetto ministeriale dedicato. Le minori femmine dovranno essere collocate a cura dei servizi sociali territoriali.

Gli adulti saranno accolti nei Cas della regione Marche.