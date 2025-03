Un intossicato nel principio di incendio di un appartamento a Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – È finito in ospedale per accertamenti un uomo di 74 anni dopo l’incendio avvenuto in un appartamento di via della Maddalena a Livorno.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Livorno per il principio di incendio che ha provocato un denso fumo nero dal primo piano. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con autoscala al seguito. Le fiamme sono state estinte e tutti gli occupanti del condominio erano nel frattempo usciti per strada.

L’auto medica di Livorno ha valutato i residenti e disposto il trasporto al pronto soccorso di uno di loro, un 74enne. Sul posto anche le forze dell’ordine.