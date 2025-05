Una intossicata nell’incendio di un appartamento a Piombino

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Paura per un incendio in un appartamento al piano terra in via Ferrer a Piombino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme mentre per l’intervento sanitario è arrivata l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Piombino e l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Venturina.

Preallertato, vista l’urgenza dell’intervento, anche l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato in ospedale una donna di 62 anni, ustionata e intossicata.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe scaturito dopo una presunta fuga di gas. La donna, che al momento dell’incendio era in cucina, è stata trasferita in codice rosso a Cisanello a Pisa con ustioni e intossicazione da fumo.

Si trovava nell’appartamento al momento dell’esplosione: è stato soccorso per inalazione da fumo, ma le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero.