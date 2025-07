Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Mattina di sangue a Livorno per un incidente mortale che si è verificato in via Leonardo Da Vinci.

Lo scontro violento fra un’auto e uno scooter è stato fatale al conducente dello scooter. Gravi anche le condizioni del passeggero dell’auto coinvolta nel sinistro, trasportato in ospedale in codice rosso, codice giallo invece per il conducente dell’automobile.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO