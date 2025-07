Abusi sessuali ai danni di una bimba: in carcere un 39enne

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Nel pomeriggio di ieri (30 luglio) i carabinieri della stazione di San Concordio hanno arrestato un uomo di 39 anni, cittadino extra Ue domiciliato a Lucca, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lucca su richiesta della locale procura. L’accusa è di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina.

L’indagine è scattata il 17 luglio, dopo la denuncia presentata dal padre della piccola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella mattina i genitori avevano affidato la figlia a un’amica per motivi di lavoro. La donna, dovendo uscire per delle commissioni, avrebbe lasciato la bambina per circa mezz’ora in compagnia di un 39enne connazionale che ospitava temporaneamente in casa. Proprio in quel lasso di tempo, l’uomo avrebbe abusato della minore.

Il sospetto è emerso dopo che la bambina, rientrata a casa, ha raccontato l’accaduto al padre, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Le indagini, coordinate dalla procura di Lucca, si sono basate su testimonianze e referti medici del pronto soccorso dell’ospedale San Luca, che hanno fatto emergere gravi indizi a carico del 39enne.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito al carcere di Lucca, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.