Aereo scomparso in Appennino, si intensificano le ricerche

LUCCA – Continuano le ricerche dell’aeromobile partito da Pavullo nel Frignano lunedì 16 settembre e di cui si sono perse le tracce.

L’aereo era occupato da tre persone di nazionalità francese di cui non si hanno notizie da cinque giorni e per cui si teme il peggio.

Dalla mattinata del 19 settembre sono in corso le operazioni di ricerca dell’aeromobile sul crinale appenninico tra Toscana ed Emilia.

Le squadre dell’Emilia Romagna hanno iniziato a perlustrare la cresta (con visibilità di 5 metri) mentre le squadre toscane sono risalite dal basso, poi dopo l’incontro hanno proseguito insieme. Il luogo delle operazioni è tra il monte Bocco e il Monte Uomo Morto (altezza di 1773 metri) zona individuata dai militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Ffnanza di Abetone Cutigliano, attraverso l’analisi dei dati dei tabulati telefonici delle utenze dei dispersi, in esito alla quale sono stati geolocalizzati i relativi segnali telefonici.

L’analisi, che ha consentito di restringere notevolmente l’area di ricerca, sovrapponendo le zone di copertura delle tre celle che i telefoni avevano agganciato, è stata confermata dalle notizie fornite dal figlio di uno dei tre dispersi che, tramite una nota app di rintraccio dei telefoni cellulari, ha permesso di ottenere una posizione dell’unico telefono che risulta ancora acceso.

La base delle operazioni è ubicata all’aeroporto di Tassignano a Capannori. Le ricerche aeree sono coordinate dall’Aeronautica militare, mentre quelle a terra sono coordinate dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di concerto con il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico ed in raccordo operativo con la Guardia di Finanza, ai quali si è affiancato un tavolo di coordinamento indetto, nell’immediatezza dell’evento, dalla prefettura di Massa Carrara.

In tale ambito, la Sezione aerea della Guardia di Finanza di Pisa, in sinergia con il Soccorso alpino della Guardia di finanza e con gli altri enti impegnati nelle attività, ha già effettuato tre sorvoli sull’area, mentre l’Aeronautica militare ha effettuato dei tentativi per portare le squadre dei soccorritori sul punto, senza potervi riuscire, a causa del maltempo. Un nuovo tentativo verrà effettuato, non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.

La ricerca è stata resa ancora più difficoltosa dalle pessime condizione meteo che hanno imperversato sulla zona negli scorsi giorni.