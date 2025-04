Ancora famiglie isolate dopo le frane in provincia di Lucca e Massa Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si lavora alla riapertura delle strade, chiuse dalle frane di ieri (18 aprile), in provincia di Lucca e Massa Carrara e delle circa cinquecento persone rimaste isolate ed assistite dalle squadre comunali la maggior parte potrà oggi ricominciare a muoversi.

Nella sala operativa della protezione civile regionale, in video collegamento con tutti i territori, l’unità di crisi ha fatto stamani il punto della situazione. In provincia di Lucca – nei comuni di Pietrasanta (dove ci sono anche quattro evacuati), a Camaiore e a Seravezza – si contavano ancora 428 persone isolate ed altre settanta nel comune di Montignoso in provincia di Massa Carrara. Nel corso della giornata la viabilità dovrebbe essere riaperta, ma 143 persone nel territorio di Pietrasanta probabilmente rimarranno ancora isolate.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani aveva già dichiarato ieri lo stato di emergenza regionale e dato mandato di stanziare tre milioni di euro per gli interventi di soccorso e somma urgenza.

Nuova allerta gialla

Oggi la situazione meteo si è rasserenata. Per domani però, giornata di Pasqua, è attesa una nuova instabilità con possibilità di piogge, locali rovesci e temporali nelle zone interne, più probabili nel pomeriggio e sulle zone centro settentrionali. Per questo e tenuto conto dei dissesti che ci sono già stati il 17 e 18 aprile e che rendono particolarmente vulnerabili alcuni versanti, la Sala operativa regionale ha emesso un allerta con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa. Il rischio è idrogeologico e idraulico del reticolo minore, dalle 8 della domenica fino a mezzanotte.

Dettagli e consigli sui comportamenti e le precauzioni da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.