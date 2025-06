Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti sulla bretella, poco prima dell’ingresso in A11, per un incidente stradale che ha coinvolto che trasportava materiale tessile, che si è ribaltato su un fianco.

Il conducente del mezzo è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso, ma non è in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivate anche polizia stradale e personale di Autostrade.