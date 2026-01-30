Carnevale di Viareggio, è tutto pronto: l’1 febbraio via ai corsi mascherati

VIAREGGIO – Tutto è pronto per il triplice colpo di cannone. Domenica 1 febbraio prenderà ufficialmente il via il Carnevale di Viareggio 2026 con il primo dei sei corsi mascherati, ma la città inizierà a vibrare già da domani con un weekend densissimo di appuntamenti. Tra grandi ospiti internazionali, mostre prestigiose in collaborazione con gli Uffizi e le immancabili feste rionali, Viareggio si prepara a trasformarsi nel centro del mondo della creatività.

Sabato 31 gennaio: Rita Pavone e la magia del colore

La vigilia dell’apertura sarà segnata da due eventi di rilievo. Alle 12, presso il Museo del Carnevale in Cittadella, verrà inaugurata la mostra Colori, musica e maschere, un viaggio nel valore simbolico del bianco, del rosso e del nero di Burlamacco che ospiterà opere d’eccezione, tra cui un Arlecchino del Settecento proveniente dalle Gallerie degli Uffizi. Nel pomeriggio, alle 18, i riflettori si sposteranno al Teatro Eden per il concerto di Rita Pavone. L’icona della musica italiana, interprete della colonna sonora 2026 Nel febbraio di un mattino, celebrerà la sua straordinaria carriera con uno spettacolo che guarda dritto al futuro della festa.

Domenica 1 febbraio: il debutto dei Giganti e l’alzabandiera

La domenica inaugurale vivrà il suo primo momento magico già al mattino, con l’uscita dei carri dagli hangar della Cittadella. Alle 11,30, Rita Pavone riceverà il premio Ondina d’Oro alla Galleria Lorenzo Viani, prima che la festa esploda in Piazza Mazzini. Dalle 14, tra le note della Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno e le evoluzioni equestri del Giona Show, il vessillo della Burlamacca scenderà dal cielo grazie ai paracadutisti per essere issato sul pennone più alto della piazza.

Alle 15, il via ufficiale al primo corso mascherato: nove carri di prima categoria e decine di altre opere allegoriche sfileranno sui viali a mare in un tripudio di satira e ingegno. La giornata si chiuderà in bellezza con il tradizionale spettacolo piromusicale, che tingerà di fuoco il cielo sopra la Passeggiata a ritmo di musica.

Rioni e appuntamenti per i più piccoli

Il cuore della tradizione batterà forte anche nelle strade con il Rione Vecchia Viareggio, che animerà via Regia e le piazze Santa Maria e Manzoni per tutto il weekend con balli e cucina tipica. La settimana proseguirà poi all’insegna dei bambini, con le feste in maschera al Campo D’Aviazione (lunedì 2) e al Rione Bicchio (mercoledì 4), confermando il Carnevale come una festa capace di unire generazioni e identità diverse.