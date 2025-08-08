Denunciato dai carabinieri per atti osceni sulle mura di Lucca

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Un episodio che ha preoccupato la città.

Nella tarda serata di mercoledì (6 agosto) una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando compagnia carabinieri di Lucca ha denunciato un cittadino italiano per atti osceni.

L’equipaggio è intervenuto nel centro di Lucca su disposizione della Centrale operativa, sempre della compagnia di Lucca, a seguito di una segnalazione al numero di pronto Intervento 112 che ha indicato un uomo che, pantaloni abbassati, si stava masturbando nelle vicinanze della sala esterna di un ristorante dove erano presenti diversi avventori, tra i quali anche bambini.

L’episodio, al momento, risulta essere un fatto isolato.