VIAREGGIO – Doppio assalto ai bancomat della Versilia nella notte, indaga la polizia.

I colpi sono stati effettuati a due filiali del banco Bpm, una in via Garibaldi a Viareggio, l’altra in piazza Matteotti a Querceta. Entrambi gli sportelli sono stati fatti saltare con esplosivo con ingenti danni anche alle strutture. Tanta la paura dei residenti della zona che hanno ascoltato distintamente l’esplosione.

Secondo le prime ricostruzioni sono almeno cinque i banditi in fuga a bordo di una vettura di colore nero. Avrebbero agito prima nel comune di Seravezza, quindi a Viareggio.

La Versilia in questa primavera è particolarmente colpita da episodi di questo tipo. Il 19 aprile scorso altre due filiali del Banco Bpm erano state prese di mira a Capezzano Pianore e a Lido di Camaiore con un bottino che in quella occasione era stato di 150mila euro.