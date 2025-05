Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – Dramma a Capannori, muore a soli 17 anni in un incidente stradale.

La giovane è stata investita in scooter, per una dinamica al vaglio dei carabinieri, in via Romana a Capannori poco prima delle 2 di notte. È stata trascinata per diversi metri ed è finita in un campo vicino alla strada dove è, presumibilmente, deceduta sul colpo.

I sanitari di ambulanza con medico a bordo, giunti subito, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La giovane studentessa, classe 2008, si chiama Valentina Tolomei. Tragedia nel suo ambiente familiare e nell’ambito delle sue amicizie.