Fondazione Carnevale di Viareggio, si chiude l’era Marcucci: il plauso della Regione Toscana per il decennio di presidenza

VIAREGGIO – Si conclude un ciclo amministrativo lungo due lustri ai vertici dell’ente organizzatore di una delle kermesse più celebri d’Italia. Marialina Marcucci termina il proprio incarico in qualità di presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, lasciando la guida dell’istituzione dopo dieci anni di mandato. Un passaggio che ha registrato il formale apprezzamento da parte dei vertici regionali per i traguardi raggiunti.

Cristina Manetti, titolare dell’assessorato alla Cultura della Regione Toscana, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per tracciare un bilancio di questo lungo percorso direttivo. L’esponente della Giunta ha espresso profonda riconoscenza nei confronti della presidente uscente, elogiando l’abnegazione e l’attaccamento dimostrati durante l’intero periodo di amministrazione.

Secondo l’analisi dell’assessorato, la gestione dell’ultimo decennio si è rivelata un fattore chiave per innalzare gli standard qualitativi della manifestazione e per accrescerne il valore complessivo. Sotto il profilo strategico, le istituzioni regionali riconoscono a Marcucci il merito di aver consolidato l’autorevolezza della rassegna, ampliandone significativamente la risonanza sia all’interno dei confini nazionali che sui palcoscenici esteri.

Nel suo intervento, Manetti ha inoltre rimarcato la duplice valenza, economica e culturale, che il Carnevale riveste per l’intera area di riferimento. L’evento viareggino viene infatti confermato come un pilastro e un emblema dell’identità toscana nel mondo, grazie a una formula organizzativa che riesce a far convergere con successo le radici storiche locali, l’estro artistico e il forte coinvolgimento della collettività.