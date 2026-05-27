Forte dei Marmi, l’incubo Rolex non finisce: altro assalto in pieno centro

FORTE DEI MARMI – Rolex strappato dal polso a Forte dei Marmi e torna la paura nel centro della Versilia. A poche ore da un altro episodio simile, un uomo di circa 50 anni è stato derubato del proprio orologio di lusso mentre passeggiava in pieno giorno.

Il colpo è avvenuto lungo via Duca D’Aosta. Il cinquantenne stava camminando verso il centro quando due persone a bordo di uno scooter lo hanno affiancato improvvisamente. Uno dei due è sceso dal mezzo e, dopo averlo strattonato, è riuscito a portargli via il Rolex prima di fuggire insieme al complice.

La vittima avrebbe tentato di opporsi, ma tutto si è consumato in pochi secondi. I due malviventi si sono poi allontanati rapidamente tra le strade del centro facendo perdere le proprie tracce.

Le modalità dell’assalto ricordano quelle già viste negli ultimi giorni in Versilia. Solo poche ore prima, infatti, una turista straniera era stata aggredita mentre si trovava seduta a un bar insieme alla famiglia. Anche in quel caso il bersaglio era un orologio di lusso dal valore molto elevato.

Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro gli episodi ci sia la stessa banda specializzata nei furti di Rolex e altri orologi di pregio. In passato, grazie ai sistemi di videosorveglianza e ai varchi elettronici installati sul territorio, le forze dell’ordine erano riuscite a rintracciare rapidamente alcuni sospettati dopo un colpo simile.

Negli ultimi mesi tra Forte dei Marmi e la Versilia si sono moltiplicati i furti in villa e le rapine legate agli orologi di lusso. Episodi che stanno alimentando la preoccupazione tra residenti, commercianti e operatori turistici in vista dell’estate.

Secondo una delle ipotesi investigative, gruppi organizzati arriverebbero in zona durante la stagione turistica utilizzando scooter noleggiati per controllare gli spostamenti delle vittime e colpire nei momenti ritenuti più favorevoli